БЕОҐРАД – Министерство привреди послало явну поволанку локалним самоуправом най порихтаю проєкти за будованє и обнову драгох, школох, дзецинских заградкох, обєктох здравственей и социялней защити и културно-историйних обєктох ширцом Сербиї, преноши РТВ информацию Танюґу.

Термин за придаванє приявох 17. фебруар 2017. року, а проєкти буду потримани у наиходзацих двох рокох през Програму потримовки унапредзеня локалней и реґионалней инфраструктури „Будуйме вєдно”.