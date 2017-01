У Каритасу Отримани Дзецински викенд

РУСКИ КЕРЕСТУР – Коло штерацецеро дзеци участвовали на Дзецинским викенду, хтори за нїх од пиятку, 27. януара, по вчера орґанизовали волонтере у рускокерестурским Каритасу.

Учашнїки, углавним дзеци младшого возросту, ше три днї вєдно бавели, танцовали, мальовали, бавели столни тенис и на таки способ ше медзи собу баржей поупознавали. Кажде друженє починало з кратку молитву и руцаньом ткв. „Коцки любови” з поруками з Євангелиї. „Вицагнуте” виреченє ше шицки учашнїки намагали применїц (любиц шицких, пребачиц…) и приповедали як ше им то удало.

Пияток и соботу друженя отримани од 18 до 21 годзин и на нїх, окрем спомнутого, була и роботня о нєприкладних змистох и опасносцох на интернету, а пияток бул маскенбал.

После сходу на 10 годзин, внєдзелю дзеци, їх родичи и волонтере були на Дзецинскей Служби Божей (на 11,30 г.), а по Служби була закуска, хтору дзеци з волонтерами сами пририхтали. После друженя, Дзецински викенд у Каритасу, внєдзелю закончени на 14 годзин.

Дзецински викенд отримани место традицийного Куцику, хтори Каритас орґанизує през жимски розпуст, а того року пре моцну жиму бул одказани.