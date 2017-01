Решити загађење вода

РУСКИ КРСТУР – У присуству великог броја чланова, у Руском Крстуру је јуче, 29. јануара, одржана Годишња скупштина Удружења спортских риболоваца „Гргеч“, на којој је наглашено да је Удружење пребродило кризу 2015. године и у 2016. години продужило са радом, па је прошле године било скоро 130 активних чланова разних генерација. Како је истакнуто, највећи проблем риболовцима, и не само њима, представља загађење вода, њихова затрављеност и крађа рибе.

Извештај о раду за прошлу годину поднео је председник Удружења Михајло Пашо, у ком је на крају изразио велику захвалност члановима Управног одбора Удружења који су му помогли да се снађе на новој функцији и уопште да Удружење, које постоји од 1948. године, продужи са радом.

Како је рекао, у 2016. години одржано је такмичење у пецању рибе за чланове Удружења, риболовци су били соорганизатори такмичења у пецању рибе у оквирима Спортских игара „Јаша Баков“, учествовали су на такмичењу у Миклушевцима, у Хрватској, организовали су своју традиционалну „Штукијаду“ поводом дана ослобођења Крстура, а имали су и више радних акција на пошумљавању базена, његовом уређењу и одржавању, као и свог посебног простора на базену.

Година је у финансијском смислу завршена позитивно, а на рачуну Удружења остало је 42 939 динара. Укупан приход у 2016. години био је 110 903 динара, а на основи пројеката добијено је само 25 000 динара од Општине Кула, што су у ствари средства од дотације Месној заједници од самодприноса.

Осим организовања „Штукијаде“, на Скупштини је прихваћен и предлог да се организује такмичење у пецању мањова, друга такмичења и излети, радне акције на пошумљавању, да се одржава простор на базену, а почеће и припрема за издавање монографије о Удружењу.

Говорећи о више година присутном проблему загађења КЦ-3 канала (од њега и од других вода и канала), за шта риболовци осуђују првенствено Фабрику „АБЦ фуд“, на Скупштини је одлучено да се што пре због решавања овог проблема пошањље допис у ЈП „Воде Војводине“, а ако треба, и у компетентна ресорна министарства. Осим тога, од „Вода Војводине“ ће се захтевати чишћење канала и простора око њега, што је претходних година изостало.

Иако се крађа рибе пријављује рибочувару задуженом за Руски Крстур, од тога нема пуно користи докле год се не промене законски прописи за ово дело, рекли су чланови Удружења. Риболовцима, али још више грађанима села, значајнија је примена законских прописа за загађење вода, речено је на Скупштини, без тога нема смисла ни порибљавање вода.

У недељу, 5. фебруара, у просторијама Удружења у Старој школи и у предузећу „Пашопринт“ почиње продаја риболовачких дозвола за ову годину, а цена је иста као и прошле године.

На Скупштини су додељена и пригодна признања – најстаријем присутном члану Удружења Вељку Петричевићу (1940) и Јанку Џуџару Цукију, који је 10 година био на челу Удружења. За добру сарадњу са Удружењем, признанње ће бити уручено и председнику Савета Месне заједнице Руски Крстур Владимиру Олејару.