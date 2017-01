Душица Орос нова председница Удружења паприкара

РУСКИ КРСТУР – На Годишњој, изборној скупштини Удружења произвођача паприке „Капсикум анум“, која је у Руском Крстуру одржана у суботу, 28. јануара, за новог председника на четворогодишњи мандат изабрана је Душица Орос.

Душица је једна од најактивнијих чланова Удружења, а за председницу ју је предложио Управни одбор (УО). На Скупштини је одлучено да ће састав УО остати исти па ће, осим председнице, његови чланови бити Славко Малацко, Радован Беговић, Мирко Нађ, Владислав Штрангар, Вањо Варга, Весна Харди, Игор Фејди, Михајло Чижмар, као и досадашњи председник Удружења Владимир Варга.

На Скупштини се највише говорило о најзначајнијем пројекту паприкара – манифестацији „Дани крстурске паприке“. Како је рекла Орос, за организацију манифестације Удружење је од Покрајине прошле године добило 106 200 динара, по конкурсу за удружења 80 000 динара, од Општине Кула 200 000 динара, од Месне заједнице Руски Крстур из самодоприноса 60 000 динара, а највише од спонзора – 300 000 динара.

Од чланарине, која износи 1 000 динара годишње, паприкари организују путовања на сајмове, дане поља, обилазе огледна поља и сличне едукативне догађаје.

На седници је истакнуто да је прошла година показала да Удружење, осим промоције, више пажње мора да усмери да трговину, иако остаје проблем што није правно лице и не може само да откупљује паприку. Због тога сви чланови који су заинтересовани да се преко њих неким компанијама продаје паприка позвани су да се укључе, а за сада су стигле две понуде.