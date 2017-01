У Керестуре нєшка престава самодопринос

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре ше нєшка, 31. януара, закончує пейцрочни месни самодопринос, так же видовойованє за самодопринос з плацох, на основи власнїцтва жеми и других плаценьох хтори опроцийовани будзе ище за януар того року.

Терашнї самодопринос у Руским Керестуре тирвал од 1. фебруара 2012. року, и на нето плаци заняти видвойовали 3 одсто, пензионере (добродзечно) 1,5 одсто на пензиї, а власнїки жеми у проциввредносци 50 килограмох жита по гольту.

Перши месни самодопринос у Руским Керестуре бул розписани ище 1972. року и од теди нєпреривно розписовани шлїдуюци, так же тирвал 45 роки.