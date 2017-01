Драґан Ковачевич знова предсидатель „Русину”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 29. януара, у просторийох Спортского дружтва (СД) „Русин” отримана порядна Рочна скупштина Дружтва, а понеже дотерашньому руководству вишол мандат, схадзка була и виберанкова.

З єдногласну одлуку за предсидателя у новим мандату вибрани дотерашнї предсидатель СД „Русин” Драґан Ковачевич, а до Управного одбору Дружтва вибрани Борис Шайтош, Желько Орос, Звонко Планчак, Владислав Салак, Янко Хома мл., Михайло Орос, Славко Ґовля, Владимир Олеяр и Драґан Ковачевич.

До Надпатраюцого одбору вибрани Йоаким Грубеня Бора (за предсидателя), Янко Пастернак и Михал Канюх.

На схадзки винєшени звити о роботи у прешлим року и финансийни звит, а як поведзене, за порядни спортски активносц у тим року СД „Русин” може раховац на исти средства як и влонї.