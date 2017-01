Отримана Скупштина Конїцкого клубу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На порядней рочней Скупштини Конїцкого клубу (КК) „Русин” з Руского Керестура, хтора 27. януара отримана у Ловарским доме, похвалєна орґанизация прешлорочних обегованьох коньох у рамикох Дньох керестурскей паприґи, а тогорочни буду 20. авґуста, тиж под час спомнутей манифестациї.

Звит о лоньских обегованьох винєсол предсидатель Клубу Желько Папуґа, наглашуюци же було и надосц учашнїкох, а кажди рок єст вше вецей публики, цо доприноши и позитивному финансийному билансу Клубу.

Предсидатель Папуґа подзековал шицким котри на даяки способ помогли у орґанизованю конїцких обегованьох – орґанизатором Манифестациї „Днї паприґи”, Совиту Месней заєднїци, другим месним здруженьом, численимх спонзором и приятельом з других конїцких клубох, та судийом.

На Скупштини констатоване и же ше членство у КК звекшує з младшима членми, котри приходза и з Коцура и Крущичу, а єст и нових заинтересованих.

Конїцки клуб тераз ма 40 членох, а попри нїх, на Скупштини були и коло 30 госци.