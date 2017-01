У кулскей општини почина виглєдованє нафти и ґазу

КУЛА – У Кули вчера отримана информативна схадзка о початку ґеофизичних виглєдованьох пре находзенє нафти и ґазу, хторе на подручу општини Кула запровадзи Нафтна индустрия Сербиї (НИС).

Випитованя би мали буц закончени до марца, а як руководительом Општини и месних заєднїцох, на чолє з предсидательом Општини Кула Перицом Видеканїчом, гварели представителє НИС, тото подприємство ма потребни дозволи и согласносци компетентних орґанох за випитованя, а у роботи будзе почитовац еколоґийни стандарди и безпечносц на роботи.

Виглєдованя буду з найсучаснєйшу опрему нєчкодлїву за людзох и околїско, а после виглєдованьох НИС ма обовязку надополнїц кажду евентуалну чкоду.