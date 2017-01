ШИД – Вчера ЯКП „Водовод“ зоз Шиду достало камион за превоз одрутних водох, дзекуюци програми Америцкей аґенциї за медзинародни розвой (USAID) и програми Зєдинєних нацийох за розвой (UNDP).

Превозка шветочно придата у ЯКП „Стандард“, хторе з истей програми достало 10 контейнери за одпад.

Як наглашене, помоц дата пре змоцньованє капацитетох локалних самоуправох у хторих змесцени миґранти.

На донациї подзековал предсидатель Општини Предраґ Вукович, котри присуствовал на придаваню донациї.