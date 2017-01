Розписани конкурс за финансованє здруженьох у шидскей општини

ШИД – Локална самоуправа розписала конкурс за додзельованє средствох з буджету здруженьом з подруча шидскей општини за порядни активносци и програми.

Средства буду додзелєна за програми з обласци правох чловека и розвою цивилного дружтва, за социялну защиту борцох и воєних инвалидох, за защиту и промовованє людских и меншинских правох, пестованє народних традицийох, гуманитарни проєкти и други програми.

Конкурс тирва по 10. фебруар до 15 годзин, а условия конкурсу мож видзиц на сайту Општини Шид – www.sid.rs.