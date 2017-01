У Зомборе ютре Саям обезпечованя роботи за младих

ЗОМБОР – У рамикох проєкту „Млади ше премень, за роботу порушай”, Зомборски младежски „Бум” и Зомборски едукативни центер за младих до 30 роки з териториї Заходнобачкого округу на ютре орґанизую Саям обезпечованя роботи.

Саям будзе у велькей сали Городскей хижи у Зомборе (Площа святого Тройства), на 11 годзин. Представая ше 15 роботодавателє, а програми и мири потримовки за обезпечованє роботи за младих представя и Национална служба за обезпечованє роботи, Школа за основне образованє одроснутих, та Город Зомбор.

О теми обезпечованя роботи за младих ше мож поряднє информовац на сайту www.sob.co.rs и фейсбук боку Karijerni info kutak Zapadnobački okrug.