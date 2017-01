Приявйованє за професийних воякох 13. фебруара

БЕОҐРАД – Приявйованє за приєм 500 професийних воякох до Войска Сербиї будзе 13. фебруара, одредзело Министерство одбрани, а заинтересовани ше годни приявиц у 19 городох – у ґарнизонох у Бачкей Тополї, Беоґрадзе, Буяновцу, Враню, Заєчару, Зренянину, Ковину, Кралєве, Куршумлиї, Нишу, Новим Пазаре, Новим Садзе, Обреновцу, Панчеве, Пожеґи, Прокуплю, Рашкей, Зомборе и у Сримскей Митровици.

Приявйованє будзе до 9 годзин, а исти дзень будзе общи лїкарски препатрунок и преверйованє физичней способносци кандидатох.

За професийного вояка ше можу приявиц млади до 30 роки, котри добродзечно одслужели воєни рок з оружийом. Шицки информациї о местох дзе ше придава прияви, способе приявйованя и селекциї мож пречитац на сайту Министерства одбрани www.mod.gov.rs.