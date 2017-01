Одржана Скупштина Коњичког клуба

РУСКИ КРСТУР – На редовној годишњој Скупштини Коњичког клуба (КК) „Русин“ из Руског Крстура, која је 27. јануара одржана у Ловачком дому, све похвале добила је организација прошлогодишњих касачких трка у оквирима Дана крстурске паприке, који ће и ове године бити одржани за време те манифестације, 20. августа.

Извештај за прошлу годину поднео је председник Клуба Жељко Папуга, наглашавајући да је било и доста учесника, а сваке године има и све више публике, што доприноси и позитивном финансијском билансу Клуба.

Председник Папуга се захвалио свима који су на неки начин помогли у организацији коњичких трка – организаторима Манифестације „Дани крстурске паприке“, Савету Месне заједнице, другим месним удружењима, многобројним спонзорима и пријатељима из других коњичких клубова, па и судијама.

На Скупштини је констатовано и да КК има све више младих чланова који долазе и из Куцуре и Крушчића.

Коњички клуб сада има 40 чланова, а осим њих, на Скупштини је било и тридесетак гостију.