Драган Ковачевић поново председник „Русина“

РУСКИ КРСТУР – У недељу, 29. јануара, у просторијама Спортског друштва (СД) „Русин“ одржана је редовна Годишња скупштина Друштва, а с обзиром да је досадашњем руководству истекао мандат, седница је била и изборна.

Једногласном одлуком за председника је поново изабран досадашњи председник СД „Русин“ Драган Ковачевић, а у Управни одбор Друштва изабрани су још и Борис Шајтош, Жељко Орос, Звонко Планчак, Владислав Салак, Јанко Хома мл., Михајло Орос, Славко Говља, Владимир Олејар и Драган Ковачевић.

У Надзорни одбор изабрани су Јоаким Хрубења Бора (за председника), Јанко Пастернак и Михал Кањух.

На седници су поднети извештаји о раду за прошлу годину, као и финансијски извештај, а за редовне активности у овој години СД „Русин“ може да рачуна на иста средства као и прошле године.