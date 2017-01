У Крстуру данас престаје самодопринос

РУСКИ КРСТУР – У Руском Крстуру се данас, 31. јануара, завршава петогодишњи месни самодопринос, па ће се издавајања за самодопринос од плата, на основу власништва земље и других плаћања који су опорезовани бити још само за јануар ове године.

Садашњи самодопринос у Руском Крстуру трајао је од 1. фебруара 2012. године, и од нето плате запослени су издвајали 3 одсто, пензионери (добровољно) 1,5 одсто од пензија, а власници земље средства у противвредности 50 килограма пшенице по јутру.

Први месни самодопринос у Руском Крстуру био је расписан још 1972. године и од тада је непрестано расписиван наредни, тако да је трајао 45 година.