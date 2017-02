„Овоцар” и того року будзе одкупйовац паприґу

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшим преподаваню за паприґарох у орґанизациї Здруженя „Капсикум анум” бешедоване о еґзистенциялней теми за паприґарох – одкупу паприґи. Понеже влонї у сезони обераня одкупни места мали нєдостаточни капацитети, паприґаре уж од тераз конча же би мали кому предац свойо продукти.

„Овоцар” („Воћар”) а.д. зоз Свилайнцу и влонї одкупйовал паприґу, а представителє тей компаниї вчера представели єй можлївосци и потреби. Того року тому одкупйовачови будзе требац чистей желєней паприґи (хтору ше будзе оберац пред червену), потим и чисти червени плоди, а як наглашене, шатирану паприґу нє будзе брац.

Тота компания годна вивесц два до штири шлепери паприґи дньово, а паприґу ше будзе придавац у ґайбох, хтори обезпечи одкупйовач.

Квалитет паприґи ше будзе преверйовац на одкупних местох. Як гварели представителє „Овоцару”, влонї було вшелїякей паприґи, та продукователє того року буду мушиц мерковац и паковац лєм тото цо одкупйоваче од нїх глєдаю.

Окрем спомнутей компаниї, свойо продукти и понуканя паприґаром вчера представела и компания „Аґриматко”.