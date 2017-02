Историйне стретнуце за преширенє Универзитету у Новим Садзе

НОВИ САД – Вибудов Науково-технолоґийного парку у Новим Садзе, алє и других новосадских образовних установох, були главни теми вчерайшей роботней схадзки у Ректорату Универзитету у Новим Садзе (УНС), на хторей присуствовали министер просвити, науки и технолоґийного розвою Младен Шарчевич, покраїнски секретар за високе образованє и наукововиглєдовацку дїялносц др Зоран Милошевич, покраїнскио секретар за образованє Михаль Нїлаш, городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич, ректор УНС др Душан Николич, декан Факултету технїчних наукох др Раде Дорословачки, предсидатель Одбору за вибудов другей фази Технолоґийного парку др Срдян Колакович, як и совитнїки предсидателя Влади Сербиї и министра державней управи и локалней самоуправи.

Ректор УНС др Николич после схадзки гварел же то було историйне стретнуце за Универзитет, Републику Сербию, АП Войводину и Город Нови Сад, понеже розпатрани розвойни перспективи УНС, а єдна з главних темох була вибудов Технолоґийного парку, алє и преширенє капацитетох УНС пре рост числа студентох.

– Порушали зме инициятиву же би УНС достал нови простор, а слово о планє же би ше формовало нови универзитетски кампус з пребераньом простору на хторим тераз будинки дакедишнєй касарнї „Др Арчибалд Райс” – гварел ректор УНС др Душан Николич.

Министер Миладин Шарчевич гварел же його министерство, вєдно з Министерством державней управи и локалней самоуправи, роби на витвореню Акцийного плану за розвой Технолоґийного парку и ширенє УНС, а озбильно бешедоване и о преширйованю капацитетох образовних институцийох и установох у Новим Садзе, насампредз предшколскей установи и школох.

– Попри о УНС, бешедоване и о новим обданїщу у Новим Садзе, як и нових учальньох у основних и штреднїх школох и зложно будземе исц ґу тому цилю – гварел после схадзки городоначалнїк Милош Вучевич.