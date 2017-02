РУСКИ КЕРЕСТУР – У Доме култури Руски Керестур на ютре, 2. фебруара, будзе схадзка Фестивалу рускей култури „Червена ружа”. Схадзка будзе на 12 годзин.

На Орґанизацийним одборе плановане утвердзиц термин отримованя тогорочного 56. Фестивалу, його ґлобални програми и манифестациї, як и план активносцох за пририхтованє „Ружи”.