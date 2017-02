У шидскей општини конкурс за проєкти у култури

ШИД – Општина Шид вчера розписала конкурс за прияву проєктох у култури хтори ше финансує и софинансує з буджету локалней самоуправи. Конкурс отворени по 8. фебруар до 15 годзин.

З проєктами, хтори маю буц витворени найпознєйше до конца того рока, можу конкуровац здруженя и орґанизациї у култури и други субєкти у култури, крем установох хторим Општина Шид снователь.

Мож конкуровац з проєктами з обласци музичней творчосци, аматерскей творчосци, библиотекарско-информацийней дїялносци, културно-образовней дїялносци, защити културних доброх, з обласци сценскей творчосци, визуалней уметносци, кинематоґрафиї и авдио-визуалней творчосци.

Подробнейши информациї о конкурсу и формалари за приявйованє мож найсц на сайту Општини Шид – www.sid.rs.