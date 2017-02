НОВИ САД – У Скупштини АП Войводини пондзелок, 30. януара, конституована нєформална Желєна парламентарна ґрупа посланїкох, а на конститутивней схадзки присуствовали 42-ойо покраїнски посланїки. Формованє Ґрупи потримал и предсидатель Скупштини АПВ Иштван Пастор, котри и предшедовал на конститутивней схадзки.

За предсидательку Предсидательства нєформалней Желєней парламентарней ґрупи вибрана Бранислава Єфтич, а до Предсидательства и Любодраґ Мищевич и Александар Йованович.

Желєна парламентарна ґрупа ше будзе занїмац з подзвигованьом уровню свидомосци о защити животного штредку, иницировац вименки предписаньох за злєпшованє стану у тей обласци, а будзе доприношиц и сполньованю условийох дефинованих у Поглавю 27 у прегваркох о приступаню Сербиї ґу ЕУ.

Предсидателька Ґрупи Бранислава Єфтич наявела и сотруднїцтво зоз зроднима целами у Народней скупштини Републики Сербиї, партнерскима институциями, орґанами и нєвладовим сектором хтори ше занїма зоз защиту животного штредку.