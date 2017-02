Посиланє ковертох за наградне бависко задармо

БЕОҐРАД – Посиланє ковертох з фискалнима рахунками за участвованє у наградним бависку „Вежнї рахунок и победз” почина нєшка и по одлуки Влади будзе задармо, без плаценя поштарини, пренєсли вчера нашо медиї вияву министерки державней управи Ана Брнабич.

Посиланє рахункох за наградне бависко тирва до конца марца, участвовац можу шицки полнолїтни гражданє Сербиї котри назбераю найменєй 10 фискални рахунки, минималней вредносци 100 динари, котри видати у тим року.

Рахунки ше посила у ковертох хтори мож задармо достац у поштох Сербиї.

Вицагованє наградох будзе марцу, плановани штири вицагованя, найвекши награди автомобили, путованя, технїчна роба, док главна награда квартель у Беоґрадзе.