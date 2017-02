Фодбалере Русину почали пририхтованя

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалере рускокерестурского Русину внєдзелю, 29. януара, почали пририхтованя за ярню часц першенства у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор-Бачка Паланка, хтора почнє 12., лєбо 19. марца. Пририхтованя, односно тренинґи, за тераз отримую у Спортскей гали.

Як за Рутенпрес гварел тренер першей екипи Русину Златко Саянкович, тренирац почали коло 20 бавяче, а можлїве же у другей часци першенства за першу екипу буду бавиц и двоме-троме Русиновци з младшей селекциї.

У термину за преходзенє, до Русину ше после рока врацел Боян Бранкович, котри бавел за Сербски Милетич, а екипа достава ище єдно помоцнєнє, понеже за Русин будзе бавиц Неманя Тешович з Кули, котри бавел за Липар. З Русину ше до Червинки врацел Неманя Ивич.

У пририхтуюцим периодзе заплановане одбавиц и пейц приятельски змаганя, а перше будзе 12. фабруара з кулским Гайдук юниором, у Керестуре.

Єшеньску часц першпенства Русин закончел на шестим месце.