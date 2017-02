На соботу у Коцуре „Жатвов бал”

КОЦУР – У Пелетовей сали у Коцуре на соботу, 4. фебруара, будзе „Жатвов бал”, хтори орґанизує Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” з Коцура.

Уходнїца за бал кошта 800 динари (нє ураховани напой), а мож ю заручиц при Желькови Фаркашови на телефон 062/52-17-29 и при Якимови Бесерминьови на тел. 062/18-82-466. Уходнїцу особнє мож купиц кажди пияток од 8 до 11 годзин у Доме култури у Коцуре, а пополадню у Ресторанє „Бачки полудзенок”.

Попри смачней вечери, орґанизаторе понукню и богату томболу, буду орґанизовани танєчни бависка, а госцох буду забавяц „Коцурски бетяре”.