НОВИ САД – Бал Руского културного центру (РКЦ) у Новим Садзе будзе 11. фебруара (собота), а уходнїци, чия цена 1 000 динари, уж мож резервовац на тел. 062/ 41-66-40.

Бал будзе у просторийох РКЦ (Йована Суботича 8), будзе понукнута вечера и богата томбола, а грає оркестер Владимира Сивча.