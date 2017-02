ВЕРБАС – Културно-просвитне дружтво „Карпати” з Вербасу на соботу, 11. фебруара, орґанизує свой традицийни бал.

Будзе то 27. бал у орґанизациї того дружтва, уходнїца кошта 1 000 динари, а до цени урахована вечера, нє и напой. Уходнїци уж мож заручиц у просторийох КПД „Карпати”.

Бал будзе у сали „Код Чава”, грає оркестер „Стари Вербас”, а будзе орґанизована и томбола.