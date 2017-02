Ствари пре хтори нам ше школа нє пачи

Перша очиглядна ствар пре хтору нє любиме школу то теми хтори учиме на розличних предметох. Поведзме, прецо сом запаметал же Наполеон мал плантажу цукру, а нє знал сом пополнїц уплатнїцу на 19 роки, або нє знам анї основну ствар о порциї. А на технїчним сом направел гайзибан зоз хторого ше мой аутистични пайташ шмеял.

Друга ствар хтора каждому завадза у школи, то монотоносц на годзини, и же нє маме шлєбоду нашмеяц ше, окрем кед професор лупнє мутави фазон, хтори шмишни гевтим людзом хторим треба оцена вецей.

Далєй на перґаменту критикох школскей системи, то проблем хтори кажде чувствовал голєм раз, а то минимално слова на тесту з даєдного язика. Поведзме, даю вам да напишеце состав о глупих темох як „Прецо нам баба ма ранци?”, и вец глєдаю 300 слова же биш то обяшнєл. Думам же анї єдна рационална особа таке дацо нє будзе хасновац у своїх текстох после школованя.

Ище єдна ствар пре хтору сом на годзинох историї роздумовал о найкратших способох суициду, то кед ше професорка цалком пременєла и постала гумана кед пришла директорка до нащиви. Роздумайце же прецо нє приходза до нєнаявеней нащиви, можебуц би вецей од половки професорох достало виновни прияви?

Гоч єст ище громада стварох хтори ме иритираю коло школи, думам же ми тота була найгорша, та зоз ню закончим. Наприклад, чом я нїґда нє пущени до веце-у, кед ми ше ишло? Сами зме виновати за таке, прето же єст даєдних людзох хторих бим часцел зоз дзешатим кругом пекла, хтори то хасную же би ше одпочинули од професоровей бешеди на даскельо секунди. Єдного дня, кед сом мал вельку потребу робиц ствaр число два, после велькей паради индийского єдзеня дзень пред тим, професором було ясне же заш лєм дакеди треба попущиц.