Фудбалери Русина почели припреме

РУСКИ КРСТУР – Фудбалери крстурског Русина у недељу, 29. јануара, почели су припреме за пролећни део такмичења у Подручној фудбалској лиги Сомбор-Бачка Паланка, која почиње 12. или 19. марта. Припреме, односно тренинзи, за сада се одржавају у Спортској хали.

Како је за Рутенпрес рекао тренер прве екипе Русина Златко Сајанковић, са тренинзима је почело двадесетак играча, а могуће је да ће у другом делу првенства за прву екипу играти и двојица-тројица играча Русина из млађе селекције.

У прелазном року, у Русин се после годину дана вратио Бојан Бранковић, који је играо за Српски Милетић, а екипа добија још једно појачање, Немању Тешовића из Куле, који је играо за Липар. Из Русина се у Црвенку вратио Немања Ивић.

У припремном периоду планирано је да се одигра и пет пријатељских утакмица, а прва ће бити 12. фебруара са кулским Хајдук јуниором, у Крстуру.

Јесењи део првенства Русин је завршио на шестом месту.