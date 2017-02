За новини на язикох меншинох 264,8 милиони динари

НОВИ САД – Покраїнски секретар за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами Мирослав Штаткич з чолнима особами дзевец видавательних хижох хтори на язикох националних меншинох видаваю вєдно 22-ої новини вчера, 1. фебруара, подписал контракти о финансованю у 2017. року, а цалосна вредносц контрактох 264,8 милиони динари.

– Барз важне обезпечиц стабилне и отримуюце виходзенє ваших новинох, а з тим и информованє припаднїкох ваших националних заєднїцох и то нашо тирваце опредзелєнє. Средства хтори зме видвоєли творя значну часц цалосного буджету нашого секретарияту и барз важне же би були добре вихасновани – гварел Штаткич, наводзи ше у сообщеню з Покраїнскей влади.

Контракти о финансованю подписани з видавательнима хижами „Мадяр со”, „Гет Нап”, „Глас люду”, „Либертатеа”, „Руске слово”, „Бунєвачке новине”, „Хрватска риєч”, „Ридне слово” и „Македонска виделина”. У мено НВУ „Руске слово” контракт подписала його директорка Мартица Тамаш.

Попри финансованя новинох, чийо снователє национални совити националних меншинох, спомнути покраїнски секретарият того року, прейґ конкурсного финансованя, з вєдно 6,2 милиони динари потрима и медиї на меншинских язикох у приватним власнїцтве, лєбо им снователє нєвладово орґанизациї, наведзене у сообщеню.