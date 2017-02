У Новим Садзе означени Дзень городу

НОВИ САД – Город Нови Сад вчера преславел 269. родзени, бо 1. фебруара 1748. року царица Мария Терезия подписала „Грамоту шлєбодного кральовского городу”, з хтору Нови Сад преглашени за шлєбодни город.

Дотедишнє населєнє „Петроварадински шанац” вецей нє було под инґеренцию державних воєних и цивилних жупанийских власцох, алє здобуло статус Городу, свой герб, право на самоуправу, право принєсц городски статут, наплацовац порцию и достац нове мено, так же 1. фебруар источашнє и имени дзень городу. Нови Сад ше виєдначел з другима урбанима комунами у Царовини, хтори теди з феудалней преходзели до гражданскей епохи.

Нови Сад свой родзени дзень урядово преславює од 1998. року, а од теди ше на Дзень городу додзелює и Фебруарску награду гражданом котри допринєсли и промововали вредносци хтори найбаржей означую Нови Сад и його жительох.

Фебруарску награду того року достала атлетичарка Ивана Шпанович, а уручена єй є на вчерайшей Шветочней академиї у Сербским народним театре з нагоди Дня городу.

З нагоди Дня городу вчера отримани и шветочни приєм делеґацийох з 19 городох и општинох зоз Сербиї и иножемства, хтори на городскей швето нащивели Нови Сад, а домашнї им були городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич и предсидатель Скупштини Городу Нови Сад Здравко Єлушич.