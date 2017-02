У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У пиятим тогорочним чишлє новинох „Руске слово” на бокох „Тижньовнїку” зазначене додзельованє наградох за новинарство на язикох националних заєднїцох Нєзависного дружтва новинарох Войводини, як и нащива представительох Националного совиту Руснацох Општини Жабель.

На „Наших местох”, медзи иншим, мож пречитац звити з рочних скупштинох дюрдьовского КУД „Тарас Шевченко” и рускокерестурского Конїцкого клубу „Русин”, а ту и тема о бриґох з огриву пре моцну жиму.

„Економия” информує о лицитациї державней жеми у Шидзе и рочней Скупштини Здруженя продуковательох паприґи „Капсикум анум” у Керестуре.

На „Култури и просвити” звити з означованя школскей слави Святи Сава по школох у наших местох, а окремна тема у тим чишлє же покля ше дошло зоз снованьом руского архиву.

„Духовни живот” информує о активносцох Каритасу, а приноши и податки з парохийних матрикулох по наших местох.

Рубрика „Людзе, роки, живот” читачох упознава з Ґалусковима з Руского Керестура котри преславюю 70 роки малженства, а ту и текст о нашому визначному музичарови Мироньови Сивчови Винцрильови.

На бокох „Спорту”, медзи иншим, дати звити зоз скупштинох Спортского дружтва „Русин” и Здруженя спортских рибарох „Коляк” у Керестуре, а у тим чишлє додаток „Литературне слово”.