Пред „Добри вечар, Войводино” емисия за дзеци

НОВИ САД – На Другей програми РТВ Войводини нєшка на 19,30 годзин перше будзе емитована емисия за дзеци по руски „Дзецински швет”, за хтору пририхтани прилоги о активносцох у предшколских установох у Руским Керестуре и Коцуре, а потим на 20 г. у „Добри вечар, Войводино” будзе слова о спокусох приватизациї у польопривреди, буду емитовани прилоги з прешлорочного перформансу, хтори бул часц означованя рочнїца новосадского Руского културного центру, як и з програми хтора у Дюрдьове 2015. року отримана на чесц Михала Лїкара.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.