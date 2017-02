Од Покраїни за треце дзецко 12 000 динари мешачно

НОВИ САД – Покраїнска влада на вчерайшей схадзки, под предшедованьом предсидателя Иґора Мировича, прилапела информацию о витворйованю буджету Покраїни за 2016. рок, а прилапене и Ришенє о виплацованю помоци фамелийом з трецим дзецком – 12 000 динари мешачно.

По тим ришеню, фамелийом у котрих ше народзи треце дзецко, по виплацених шицких обовязкох за предходни, почнє виплацованє 12 000 динари мешачно за тот рок. Право на помоц витворюю коло 4 200 фамелиї у Войводини, а у покраїнским буджету за тоту намену заплановани 660 милиони динари.

Медзи иншим, на вчерайшей схадзки за правобранителя АП Войводини, на мандат од пейц роки, поставена Весна Инанчич, дипломовани правнїк з Нового Саду.