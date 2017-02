Прилапени плани роботи дружтвених установох, меновани и директор Дому здравя

КУЛА – Скупштина општини Кула вчера, 1. фебруара, дополнєла Одлуку о Општинскей управи, цо допринєше єй рационализованю, а принєшена и Одлука о збераню урожайох з узурпированих парцелох польопривредней жеми у явней (державней) власносци, хтори ше обрабя безправно и без контрактох.

На вчерайшей схадзки прилапени и плани роботи установох з обласци дружтвених дїялносцох, односно з обласци култури, социялней защити, туризму и спорту, та так прилапени плани роботи и финансийни плани за 2017. рок Дому култури Руски Керестур, Културного центру Кула, Дому култури Червинка, Дому култури Сивец, Народней библиотеки Кула, Центру за социялну роботу Општини Кула, Туристичней орґанизациї Општини Кула и Спортского центру „Червинка”.

За директора Дому здравя Кула на штиророчни мандат меновани дотерашнї директор др Здравко Шевин, за його заменїка др Лїляна Бероня (обидвойо з Кули), а понеже пре тото менованє Бероньова дала задзекованє на членство у Општинскей ради, за нового члена Ради вибрани Йован Новаков, польопривредни технїчар зоз Сивцу.