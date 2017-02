Вербас нащивел началнїк Южнобачкого округу

ВЕРБАС – Началнїк Южнобачкого округу Милан Новакович вовторок, 31. януара нащивел Штаб за позарядово ситуациї Општини Вербас и з членми Штабу бешедовал о його функционованю и превентивних мирох у позарядових ситуацийох.

Стретнуце иницировала управа Южнобачкого округу, а Новакович визначел же з Општину Вербас тото цело ма барз добре сотруднїцтво и же Штаб Вербасу дотераз сполнєл шицки обовязки.

– Циль того сходу же бизме унапредзели роботу Штабу за позарядово ситуациї и цо лєпше ше пририхтали за наиходзаци период – гварел Новакович.

Командант вербаского Штабу, предсидатель Општини Вербас у задзекованю Милан Ґлушац гварел же є барз задовольни з комуникацию з началнїком Новаковичом, а евентуални проблеми и гришки у роботи Штабу буду виправени, же би Општина Вербас и надалєй була порихтана за кажду позарядову ситуацию.