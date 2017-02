КУЛА – Здруженє малинарох „Полка и Полана” нєшка у Кули орґанизує перше з вецей преподаваньох за продуковательох малини, хтори буду орґанизовани до конца марца.

Нєшкайше преподаванє, на хторим тема „Прикармйованє малини и наводньованє”, будзе на 17 г. у Малей сали Скупштини општини Кула, а у орґанизациї преподавьньох участвує и Канцелария за локални економски розвой Општини Кула.