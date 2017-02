Нови нагоди за нєзанятих младих

НОВИ САД – Податки новосадскей филияли Националней служби за обезпечованє роботи (НСЗ) указую же у Новим Садзе єст вецей як 21 000 нєзанятих, цо менєй у одношеню на предходни роки. У тим року заплановани нови проєкти з хторима ше младим обезпечи перши роботни искуства, а пракси ше будзе окончовац и у иножемних компанийох.

– Дзепоєдни компаниї маю свойо програми „перших шансох”. Алє найзначнєйше же национални акцийни план обезпечованя роботи и того року планує наисце вельо нови явни поволанки и ми их пошвидко пласуєме до явносци – гварел началнїк Оддзелєня за поштредованє у обезпечованю роботи и планованю кариєри Душан Марянович.

Визначел же ше остатнї час на роботу найвецей анґажовало роботнїкох котри маю треци и штварти ступень фаховей приготовки.