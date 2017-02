Нєшка Стритениє и початок Лурдескей дзевятнїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рускокерестурскей парохиї св. оца Миколая по григориянским календаре нєшка швето Стритениє Господнє, а у вецей наших парохийох нєшка почина и Лурдеска дзевятнїца.

Швето Стритениє Господнє припомина євангелску подїю кед Мария и Осиф, по тедишнїм закону, однєсли малого Исуса же би го приказали Богу. Ту их стретли старик Симеон и пророковачка Ана, котри у малим дзецку препознали будуцого Месию.

Швето у керестурскей церкви будзе означене на службох Божих на 8, 10 и 17 годзин.

Нєшка почина и побожносц Лурдескей дзевятнїци, хтора ше (през дзевец днї) модлї по 11. фебруар, кед и наша Церква означує нєзаповедане швето Лурдескей Богородици – дзень єй чудесного указаня у французким месце Лурду 1858. року.

Лурдеску дзевятнїцу ше у Керестуре будзе модлїц кажди вечар на 16,15 г., пред Вечаршу Службу Божу хтору ше служи у Лурдескей каплїци на Капущаним шоре.

Лурдеску дзевятнїцу ше модлї и у других наших грекокатолїцких парохийох – у церкви, лебо по обисцох.