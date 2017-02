И далєй нeґативна статистика

Статистика народзених, винчаних и умартих у наших парохийох за прешли 2016. рок, подобна як и роками пред тим – неґативна. Неґативни тренди, и сучасни дружтвени тренди у швеце, та, и у Сербиї, очиглядно, уплївую и на пременки демоґрафскей слики у наших парохийох.

У парохийох у нашим Еґзархату, прешлого року було коло 139 кресценя, а предпрешлого за седем менєй – 130. То би и могло буц дакус оптимистичне, алє уж такой менєй повинчани – 45, а предпрешлого було 50. Исто так, 2016. и вецей поховани – 294, док 2015. року було 280.

Тоти податки ше з рока на рок лєм кус меняю, або на горе або на долу, алє, у сущносци, неґативни тренд ше нє меня.

Гоч ше нєпреривно операме на Нови Сад, же вон постава нашо найвекше место до котрого приходза млади Руснаци, та би ту требали буц и найвецей повинчани и народзени, вон нє сполнєл нашо обчекованя. И далєй у нїм найвецей умарти – 25, покресцени, односно народзени 12, и повинчани лєм 6 пари.

Одприлики така ситуация и у наших парохийох за Дунайом, у Миклошевцох и Петровцох.