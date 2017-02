„Червена ружа” 30. юния и 1. и 2. юлия

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Фестивал рускей култури „Червена ружа” у Руским Керестуре будзе отримани 30. юния (пияток), та 1. и 2. юлия (собота и нєдзеля) – заключене на вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору Фестивалу у просторийох керестурского Дому култури.

Плановане же програми 56. Фестивалу два днї (пияток и соботу) буду на отвореней сцени у дворе Школи „Петро Кузмяк”, а остатнї дзень у Велькей сали Дому култури, як то остатнї роки и була пракса, крем прешлорочней позарядовей ситуациї, кед Фестивал початком октобра у двох дньох отримани у Спортскей гали.

Рамиково утвердзене же 30. юния на „Ружи” буду три єй програмни манифестациї – подобова вистава, „Червене пупче„ и „Одгуки ровнїни”, 1. юлия будзе Шветочни концерт, а Фестивал будзе закончени з традицийну музичну манифестацию „Червена ружа”, на хторей и змаганє за найкрасши глас.

На вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору вельо бешедоване о финансийних условийох и других можлївосцох Фестивалу за продукцию нових забавних композицийох по руски, як и їх познєйшим пласованю до нашей явносци прейґ знїманя, односно пост-продукциї, цо би, як поведзене, нє требала буц робота Фестивалу и його орґанизатора.

Конкурс за нови забавни композициї за „Ружу” нєпреривно отворени, а як поведзене, за тераз єст лєм два композициї. О будучносци нових забавних композицийох на „Ружи” будзе бешедоване и на наявеней заєднїцкей схадзки Одбору за културу Националного совиту Руснацох и Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох, хтора ма буц отримана того мешаца, поведзене на вчерайшей схадзки.

Попри програмних, и на тогорочним Фестивалє плановане отримац и дотерашнї провадзаци змисти, як цо то вистави старих ремеслох и ручних роботох, змисти за розвагу у сотруднїцтве з Младежску орґанизацию „Пакт Рутенорум”, а можлїве и спортске змаганє у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков”. О орґанизованю провадзацих змистох на Фестивалє пошвидко ше будзе бешедовац з їх нєпоштреднима орґанизаторами.

На вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору винєшени и финансийни звит за прешлорочни Фестивал рускей култури, з хторого видно же потрошени вєдно милион 895 000 динари, а приходи з вецей жридлох були милион 873 000. За уметнїцку часц були опредзелєни вєдно 563 347 дин., за технїчну милион 331 653 дин., а розлика медзи приходами и розходами покрита з порядних средствох Дому култури Руски Керестур.