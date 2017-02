Тирва приявйованє за єденасти циклус Квизу „Кельо ше познаме”

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци почина з витворйованьом єденастого циклусу Кvизу „Кельо ше познаме”, а у рамикох проєкту „Афирмованє мултикултурализму и толеранциї у Войводини”.

Проєкт вчера, 2. фебруара, новинаром представел подпредсидатель Покраїнскей влади и секретар спомнутого покраїнского секретарияту Михаль Нїлаш, котри визначел же циль тей активносци едукованє жительства, насампредз младих, о заєднїцкей историї и култури розличних националних заєднїцох котри жию у Войводини, а предусловиє за його витворйованє уключованє цо вецей штреднїх школох до проєкту.

Новосц єденастого циклусу Квизу будзе вецейязичносц, бо учашнїком питаня буду поставяни на їх язику, як буду и одвитовац. За змаганє ше школяре можу пририхтовац з приручнїку „Кельо ше познаме”.

Секретарият шицким штреднїм школом у Войводини уж послал поволанку же би ше приявели за участвованє у Квизу, a приявйованє екипох тирва пo 10. фебруар.

У дотерашнїх 10 циклусох у тим змаганю участвовала 561 екипа з 2 244 змагателями, медзи нїма були и екипи з рускокерестурскей Школи „Петро Кузмяк”.