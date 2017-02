Нєшка сход Керестурцох пре участвованє у Локалней акцийней ґрупи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У напряме пририхтованя за участвованє у будуцей Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ) на уровню кулскей општини, односно за участвованє на ткв. тренинґох „Вибудов капацитетох за отримуюце управянє з интеґралним руралним розвойом подруча Кули”, хтори ше отримує у рамикох проєкту пред снованьом спомнутей ЛАҐ, нєшка у Руским Керестуре будзе отримана ширша схадзка представительох месних установох, институцийох, здруженьох, привреднїкох и польопривреднїкох.

Заєднїцка схадзка будзе у Месней заєднїци на 19 годзин, а будзе слова о спатраню капацитетох и можлївосцох Руского Керестура за участвованє у будуцей ЛАҐ.

Упознаванє з програму „Вибудов капацитетох за отримуюце управянє з интеґралним руралним розвойом подруча Кули” отримана концом прешлого рока, концом януара того року и перши тренинґ (преподаванє), а участвовали на нїх и Керестурци.

Проєкт ше занїма з руралним розвойом прейґ вецей сеґментох, дзе и з можлївосцами хаснованя ИПАРД програми, а конєчни циль будзе снованє ЛАҐ на яр того року, прейґ хторого би ше мало витворйовац рурални розвой.