Локална самоуправа достала три превозки од Амбасади Япону

ШИД – Вчера, 2. фебруара, локалней самоуправи у Шидзе шветочно придати три превозки, як донация Амбасади Япону у Сербиї. Дом здравя достал превозку за медицинску помоц, ЯКП „Стандард“ камион за одношенє шмеца, а ЯКП „Водовод“ цистерну за воду. Як поведзене, вредносц донациї вєдно 175 500 еври.

Донацию придал перши секретар Амбасади Япону у Сербиї Ямато Масайоши, котрого провадзел державни секретар у Министерстве за роботу, обезпечованє роботи, борецки и социялни питаня Влади Сербиї Ненад Иванишевича. На вредним дарунку подзековал предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович, котри, вєдно зоз сотруднїками, бул домашнї госцом.

Донация будзе на хасен жительом шидскей општини, алє и миґрантом, котрих на вчерайши дзень було 2 050 у трох прилапююцих центрох у општини.