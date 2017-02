Почало приявйованє вимогох за рефундованє ПДВ на опрему за беби

БЕОҐРАД – Од 1. по 17. фебруар мож придац вимоги за рефундованє ПДВ на єдзенє и опрему за беби, а придава ше их до єдинки Порцийней управи у општини пребуваня.

На основи права на рефундованє ПДВ за єдзенє и опрему за беби мож достац вєдно 75 029 динари. За беби до рока старосци мож достац рефундованє ПДВ од 42 873 динари, а од першого по други рок старосци мож достац найвецей 32 155 динари, сообщела Порцийна управа.

Рочни нето заробок родичох, односно старательох котри придаваю вимогу за рефундованє, треба же би у 2016. року були менши од милион 28 970 динари, а маєток родичох/старательох беби же би бул вреднои менєй як 25 милиони 81 150 динари.

Окрем вимоги за рефундованє, до орґанизацийних єдинкох Порцийней управи треба придац и фискални рахунки за купене єдзенє и опрему за беби.