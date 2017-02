Векши акцизи на гориво

БЕОҐРАД – Од 1. фебруара звекшани акцизи на гориво и за дизел виноша 54,86 динари по литри, за бензин 53,34 по литри, а за чечни нафтов ґаз 41,65 динари по килограму, потвердзене аґенциї Танюґ у Здруженю нафтових компанийох Сербиї.

Акцизи за дизел векши за 86 пари по литри, за бензин 84 пари, а за чечни нафтов ґаз 65 пари по килограму.

У Здруженю нафтових комапнийох Сербиї за тераз нє могли повесц чи, и за кельо тото порядне рочне усоглашованє акцизох на деривати нафти з индексом трошительних ценох у прешлим року, будзе уплївовац на цену горива на пумпох.