Паприґаре нащивели продукцийни построєня „Хемикал аґросава”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени Здруженя паприґарох „Капсикум анум” з Руского Керестура стреду, 1. фебруара, були на першей тогорочней едукативней екскурзиї – у нащиви компаниї „Хемикал аґросава” у Шимановцох коло Беоґраду.

Як Рутенпрес дознава од предсидательки Здруженя Душици Орос, паприґаре у нащиви були на основи поволанки и о трошку спомнутей компаниї. Продукователє паприґи обишли фабрику и видзели построєня за продукцию нашенковей кукурици, хемийней защити рошлїнох, штучних гнойох.

Окрем обиходу, домашнї за Керестурцох орґанизовали и преподаванє, односно презентацию продуктох „Хемикал аґросава”.