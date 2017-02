ЖАБЕЛЬ – Предсидатель Општини Жабель и член Општинскей ради за образованє Лазар Чонкич концом прешлого тижня подписали контракти о стипендованю найлєпших студентох з местох жабельскей општини.

Стипендию, хтора у академским 2016/17. року виноши 7 000 динари, од Општини Жабель буду доставац 13 студенти, вибрани спомедзи 21-ого, кельо конкуровали на општински конкурс. Медзи добитнїками стипендиї и штверо студенти з Дюрдьова.

То пияти рок же Општина Жабель з буджету стипендує студентох.