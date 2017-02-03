На ютре у Коцуре „Жатвов бал”

КОЦУР – У Пелетовей сали у Коцуре на ютре, 4. фебруара, будзе „Жатвов бал”, хтори орґанизує Културно-уметнїцке дружтво „Жатва” з Коцура.

Уходнїца за бал кошта 800 динари (нє ураховани напой), а особнє ю нєшка мож купиц од 8 до 11 годзин у Доме култури у Коцуре, а пополадню у Ресторанє „Бачки полудзенок”. Уходнїцу мож заручиц при Желькови Фаркашови, на телефон 062/52-17-29, и при Якимови Бесерминьови, на тел. 062/18-82-466..

Попри смачней вечери, орґанизаторе понукню и богату томболу, буду орґанизовани танєчни бависка, а госцох буду забавяц „Коцурски бетяре”.