Ютре и Бал широких сукньох у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на ютре, 4. фебруара будзе традицийни Бал широки сукньох у орґанизациї КУД „Тарас Шевченко”. Бал будзе у просторийох спомнутого дружтва.

Уходнїца кошта 1 200 динари и мож ю купиц у просторийох КУД од 19 до 20 г., лєбо заручиц при Миколови Кухарови (тел. 065/838-60-44) и Звонкови Салаґови (тел. 064/353-21-19).

Дзивки и жени облєчени до народних шветочних руских шматох уход на Бал маю задармо.

Орґанизаторе пририхтую смачну вечеру и богату томболу, а грає „Микс бенд” з Руского Керестура.