Керестур ма потенцияли за конкурованє до фондох ЕУ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представителє здруженьох, институцийох, установох, поднїмателє и поєдинци з Руского Керестура вчера, 3. фебруара, у Месней заєднїци отримали схадзку на хторей представени поняце и значносц Локалней акцийней ґрупи (ЛАҐ), хтора пошвидко ма буц основана у кулскей општини, як и можлївосци хтори валал достанє з участвованьом Керестурцох у тей ґрупи.

Прейґ општинскей ЛАҐ ше будзе конкуровац за средства до фонду Европскей униї (ЕУ) за рурални розвой, а годно достац значни пенєж и з нїм мудро вихасновац потенцияли Руского Керестура. ЛАҐ на схадзки представели предсидатель Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Владимир Емейди, предсидателька Здруженя женох „Байка” Славица Катона и Наталия Емейди з „Байки”.

Прешлого тижня у Кули почали преподаваня у рамикох тренинґ-програмох „Вибудов капацитетох за отримуюце управянє з интеґралним руралним розвойом подруча Кули”, на хторих присуствовали и польопривреднїки, привреднїки и представителє здруженьох з Руского Керестура. На основи обукох хтори прейду шицки котри жадаю буц часц того проєкту, у наиходзацим периодзе будзе основана и спомнута ЛАҐ.

Як визначене на вчерайшей заєднїцкей схадзки, з утаргованьом самодоприносу Руски Керестур страцел значне жридло финансованя, а фонди ЕУ отвераю нагоду витвориц ключни проєкти за розвой валалу, квалитету живота, туристичного понукнуца и за розвой привреди. Пенєж по проєктох директно годно достац аж док Сербия войдзе до ЕУ, а тераз можлївосц за доходзенє до средствох то сотруднїцтво у проєктох з одредзенима субєктами з держави хтора членїца Униї.

На схадзки були вецей як 20 особи, а шицки поволани на преподаванє хторе будзе на вовторок, 7. фебруара, у малей сали Скупштини општини Кула. На тренинґох будзе слова о руралним розвою, заєднїцкей польопривредней политики, твореню партнерствох, сотруднїцтве и повязованю ключних локалних актерох у функциї отримуюцого розвою руралних штредкох, та о ИПАРД програми.