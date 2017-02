РТС вчера у Керестуре знїмала прилоги за „Око маґазин”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Редакция ТВ-емисиї „Око маґазин” Радио-телевизиї Сербиї (РТС) вчера у Руским Керестуре знїмала прилоги з хторима будзе представени Керестур и Руснаци у Сербиї, а даскельо прилоги буду зняти и у Коцуре и Дюрдьове. Циль емисиї представиц терашнї живот Руснацох, та сеґменти нашого образовного, вирского, културного и привредного живота.

Як „Рутенпрес” дознава од домашнього екипи РТС-у, предсидателя Совиту Месней заєднїци Владимира Олеяра, прилоги зняти у Школи „Петро Кузмяк”, на парохиї, у дзепоєдних керестурских привреднїкох, та з даскелїма паприґарами.

Емисию „Око маґазин” ше емитує кажди дзень на Першей програми РТС-у на 18,30 г., а тота о Руснацох будзе емитована шлїдуюцого тижня – на вовторок, лєбо штварток.